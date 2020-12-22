Hit Parade del domingo 6 de diciembre de 2020
6 de diciembre de 2020//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. HALLUCINATE/ DUA LIPA
19. ICE CREAM/ BLACKPINK & SELENA GOMEZ
18. 911/ LADY GAGA
17. NOBODY’S LOVE/ MAROON 5
16. EL AMOR QUE ME TENÍA/ RICARDO ARJONA
15. GOLDEN/ HARRY STYLE
14. LONELY/ JUSTIN BIEBER
13. ENTRE SOMBRAS Y SOMBRAS ME FALTAS/ANTONIO OROZCO
12. DYNAMITE/BTS
11. HOT STUFF/ KYGO & DONNA SUMMERS
10. POSITIONS/ ARIANA GRANDE
9. MAGIC/ KYLIE MINOGUE
8. WONDER/SHAWN MENDES
7. EL AIRE/MORAT
6.NAKED/AVA MAX
5. SMILE/ KATY PERRY
4. SWEET MELODY/ LITTLE MIX
3. CHICA IDEAL/ SEBASTIAN YATRA Y GUAYNAA
2. LEVITATING/ DUA LIPA
1. UN BESO EN MADRID/TINI Y ALEJANDRO SANZ