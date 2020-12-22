Hit Parade del domingo 6 de diciembre de 2020

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6 de diciembre de 2020//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. HALLUCINATE/ DUA LIPA

19. ICE CREAM/ BLACKPINK & SELENA GOMEZ

18. 911/ LADY GAGA

17. NOBODY’S LOVE/ MAROON 5

16. EL AMOR QUE ME TENÍA/ RICARDO ARJONA

15. GOLDEN/ HARRY STYLE

14. LONELY/ JUSTIN BIEBER

13. ENTRE SOMBRAS Y SOMBRAS ME FALTAS/ANTONIO OROZCO

12. DYNAMITE/BTS

11. HOT STUFF/ KYGO & DONNA SUMMERS

10. POSITIONS/ ARIANA GRANDE

9. MAGIC/ KYLIE MINOGUE

8. WONDER/SHAWN MENDES

7. EL AIRE/MORAT

6.NAKED/AVA MAX

5. SMILE/ KATY PERRY

4. SWEET MELODY/ LITTLE MIX

3. CHICA IDEAL/ SEBASTIAN YATRA Y GUAYNAA

2. LEVITATING/ DUA LIPA

1. UN BESO EN MADRID/TINI Y ALEJANDRO SANZ