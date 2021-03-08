Hit Parade del domingo 7 de marzo de 2021

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7 de marzo de 2021//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. NAKED/AVA MAX

19. GOLDEN/ HARRY STYLE

18. CUANDO TE VUELVA A VER/ ANTONIO JOSÉ

17. UN BESO EN MADRID/TINI Y ALEJANDRO SANZ

16. SPACEMAN/ NICK JONAS

15. CHICA IDEAL/ SEBASTIAN YATRA Y GUAYNAA

14. SWEET MELODY/ LITTLE MIX

13. LEVITATING/ DUA LIPA & DABABY

12. LIFE GOES/ BTS

11. VACIO/LUIS FONSI Y RAW ALEJANDRO

10. EL AIRE/MORAT

9. WE’RE GOOD/ DUA LIPA

8. SE NOS FUE LA MANO/ LUIS FONSI Y EDNITA NAZARIO

7. 911/ LADY GAGA

6. LOS AMIGOS NO SE BESAN EN LA BOCA/LASSO & ANA GUERRA

5. GIRL LIKE ME/ BLACK EYED PEAS & SHAKIRA

4. ANYONE/ JUSTIN BIEBER

3. TEARS OF GOLD/ CARRIE UNDERWOOD & DAVID BISBAL

2. TOTO/NYNO VARGAS & MALA RODRÍGUEZ

1. LOVE SOMEBODY/KYGO & ONE REPUBLIC