Hit Parade del domingo 7 de marzo de 2021
7 de marzo de 2021//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. NAKED/AVA MAX
19. GOLDEN/ HARRY STYLE
18. CUANDO TE VUELVA A VER/ ANTONIO JOSÉ
17. UN BESO EN MADRID/TINI Y ALEJANDRO SANZ
16. SPACEMAN/ NICK JONAS
15. CHICA IDEAL/ SEBASTIAN YATRA Y GUAYNAA
14. SWEET MELODY/ LITTLE MIX
13. LEVITATING/ DUA LIPA & DABABY
12. LIFE GOES/ BTS
11. VACIO/LUIS FONSI Y RAW ALEJANDRO
10. EL AIRE/MORAT
9. WE’RE GOOD/ DUA LIPA
8. SE NOS FUE LA MANO/ LUIS FONSI Y EDNITA NAZARIO
7. 911/ LADY GAGA
6. LOS AMIGOS NO SE BESAN EN LA BOCA/LASSO & ANA GUERRA
5. GIRL LIKE ME/ BLACK EYED PEAS & SHAKIRA
4. ANYONE/ JUSTIN BIEBER
3. TEARS OF GOLD/ CARRIE UNDERWOOD & DAVID BISBAL
2. TOTO/NYNO VARGAS & MALA RODRÍGUEZ
1. LOVE SOMEBODY/KYGO & ONE REPUBLIC