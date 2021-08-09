Hit Parade del domingo 8 de agosto de 2021
8 de agosto de 2021//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. PEACHES/ JUSTIN BIEBER & DANIEL CAESAR, GIVEON
19. CANCIÓN BONITA/ CARLOS VIVES Y RICKY MARTIN
18. BEAUTIFUL MISTAKES/ MAROON 5 & MEGAN THEE STALLION
17. BUTTER/BTS
16. THE BUSINESS/ TIESTO
15. NOS VOLVIMOS LOCOS/ GLORIA TREVI Y GUAYNAA
14. FOLLOW/IMAGINE DRAGONS
13. ME HACES FALTA/ LEO GOLD FARD
12. LEAVE THE DOOR OPEN/BRUNO MARS, ANDERSON PAAK & SILK SONIC
11. IDIOTA/MORAT Y DANNA PAOLA
10. DOOM DOOM TA/ TRI-BE
9. ESTE CORAZÓN/ FONSECA Y DIEGO TORRES
8. BAD HABIT/ ED SHEERAN
7. HIGHER POWER/COLDPLAY
6. QUE RICO FUERA/ RICKY MARTIN Y PALOMA MAMI
5. HEAT WAVES/GLASS ANIMALS
4. NO ES NO/ JOEY MONTANA Y PITIZION
3. LEAVE BEFORE YOU LOVE ME/ MARSHMELLO & JONAS BROTHERS
2. DOS VECES/ DAVID BISBAL Y LUIS FONSI
1. PERMISSION TO DANCE/ BTS