Hit Parade del domingo 8 de agosto de 2021

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8 de agosto de 2021//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. PEACHES/ JUSTIN BIEBER & DANIEL CAESAR, GIVEON

19. CANCIÓN BONITA/ CARLOS VIVES Y RICKY MARTIN

18. BEAUTIFUL MISTAKES/ MAROON 5 & MEGAN THEE STALLION

17. BUTTER/BTS

16. THE BUSINESS/ TIESTO

15. NOS VOLVIMOS LOCOS/ GLORIA TREVI Y GUAYNAA

14. FOLLOW/IMAGINE DRAGONS

13. ME HACES FALTA/ LEO GOLD FARD

12. LEAVE THE DOOR OPEN/BRUNO MARS, ANDERSON PAAK & SILK SONIC

11. IDIOTA/MORAT Y DANNA PAOLA

10. DOOM DOOM TA/ TRI-BE

9. ESTE CORAZÓN/ FONSECA Y DIEGO TORRES

8. BAD HABIT/ ED SHEERAN

7. HIGHER POWER/COLDPLAY

6. QUE RICO FUERA/ RICKY MARTIN Y PALOMA MAMI

5. HEAT WAVES/GLASS ANIMALS

4. NO ES NO/ JOEY MONTANA Y PITIZION

3. LEAVE BEFORE YOU LOVE ME/ MARSHMELLO & JONAS BROTHERS

2. DOS VECES/ DAVID BISBAL Y LUIS FONSI

1. PERMISSION TO DANCE/ BTS