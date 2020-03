Videos del Hit Parade del domingo 8 de marzo de 2020

8 de marzo de 2020//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. Forever/ Justin Bieber ft. Post Malone & Clever

19. Turn Me On/ Riton ft. Oliver Heldens

18. No Time To Die/ Billie Eilish

17. Todavía No/ Ingrid De Icaza

16. Don’t Start Now/ Dua Lipa

15. Bonita/ Juanes ft. Sebastián Yatra

14. Dance Monkey/ Tones And I

13. Yummy/ Justin Bieber

12. You Should Be Sad/ Halsey

11. Adore You/ Harry Styles

10. Living Proof/ Camila Cabello

9. Perdiendo la Cabeza/ Carlos Rivera ft. Becky G. & Pedro Capó

8. Higher Love/Kygo & Whitney Houston

7. Tiburones/ Ricky Martin

6. Ritmo/ Black Eyed Peas ft. J. Balvin

5. Enamorate de Alguien Más/ Morat

4. Mas/ Aitana

3. Physical/Dua Lipa

2. Juice/ Lizzo

1. Rare/ Selena Gomez