Videos musicales más vistos de la década según YouTube

8 de enero de 2020//infobae/CNN/YouTube//Foto: mediotiempo

YouTube hizo un resumen de los videos musicales más populares de los últimos 40 años, y “Despacito” quedó a la cabeza de la última década con 6.500 millones de reproducciones, seguidamente se encuentra la canción “Shape of you”, de Ed Sheeran, con unas 4.500 millones de visualizaciones y “See you again”, de Wiz Khalifa, con 4.300 millones de vistas. Cabe señalar que las tres canciones son del año 2017.

¡Disfrútelos!

1. Despacito – Luis Fonsi y Daddy Yankee

2. Shape of you – Ed Sheeran

3. See you again – Wiz Khalifa

4. Uptown funk – Mark Ronson y Bruno Mars

5. Gangnam Style – Psy

6. Sorry – Justin Bieber

7. Sugar – Maroon 5

8. Roar – Katy Perry

9. Counting Stars – OneRepublic

10. Thinking out loud – Ed Sheeran