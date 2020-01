«Underdog» Tema más reciente de Alicia Keys

15 de enero de 2020//lanacion.cl/revistaonda.net/Foto: YouTube

Recientemente la artista estadounidense Alicia Keys, estrenó su sencillo titulado Underdog, tema que escribió junto al británico Ed Sheeran y que además fue la encargada de dirigir el video.

Keys, expresó: «Algunas personas pueden pensar que la palabra underdog es una palabra negativa, pero yo lo veo como una palabra poderosa que representa a personas que pueden estar subestimadas y aun así enfrentar el desafío y superar las expectativas. Me encanta esta canción porque se trata de la vida real y de personas reales y nuestras experiencias. Todos hemos estado en un lugar en nuestras vidas donde hemos tenido que desafiar las probabilidades. Nunca es fácil. Una de mis letras favoritas en la canción es: ‘Dicen que nunca lo lograría, pero fui creado para romper el molde’. No creo que haya una persona en el planeta que no se haya sentido así».

Esto es un adelanto de lo que será su séptimo álbum de estudio.

El libro de Alicia «More Myself «se lanzará el 31 de marzo de 2020 a través de Flatiron Publishing.

¡Disfrútelo!