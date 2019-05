Rihana lanzará un nuevo álbum

21 de mayo de 2019//Foto: Super Channel 12

La cantante y compositora barbadense Robyn Rihanna Fenty, mejor conocida en el mundo de la música como Rihanna, dará estreno este año 2019 a un álbum de “Reggae” . Muchos de sus fans están felices por la noticia, ya que no había sacado canciones desde el año 2019 debido a que se estaba dedicando a otros negocios y no a la música. Todavía no le ha puesto nombre pero entre sus opciones está “R9” por ser su noveno álbum.

De momento se desconoce la listas de canciones y artistas que colaborarán con ella, pero si declaró que ni Drake y Lady Gaga están incluidos.

Para éste sencillo está trabajando el productor jamaicano Supa Dups, conocido por trabajos con Beenie Man, Sean Paul y Elephant Man.