“Never Really Over” la nueva canción de Katy Perry / 31 de mayo de 2019//filo.news//Foto: ABC News – Go.com La compositora y cantante “Katy Perry” dio estreno hace unas horas la canción “Never Really Over”, “Solo porque se acabó, no significa que realmente haya terminado. Y si lo pienso bien, quizás vuelvas otra vez, y tendré que superarte una vez más”, expresa uno de los fragmentos de la canción. El video a horas de su estreno lleva más de 7 millones de vistas en Youtube. ¡Disfrute el video “Never Really Over” de Katy Perry!

