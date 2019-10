Nominados a los MTV Europe Music Awards 2019

3 de octubre de 2019//mtvema.com//Foto: YouTube

La cadena de televisión MTV ha anunciado los nominados de los MTV European Music Awards 2019, que se llevará a cabo el 3 de noviembre desde el Palacio y Congreso de Exposiciones (FIBES) en Sevilla, a partir de las 9:00 pm . Los premios están liderados por Ariana Grande, con siete nominaciones.

Las votaciones están abiertas en https://www.mtvema.com/es , donde pueden consultarse todas las categorías, desde este martes hasta el 2 de noviembre a última hora.

¡Listado de nominados!

MEJOR VIDEO

Ariana Grande – thank u, next

Billie Eilish – bad guy

Lil Nas X – Old Town Road (Remix) ft. Billy Ray Cyrus

ROSALÍA & J Balvin – Con Altura ft. El Guincho

Taylor Swift – ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco

MEJOR ARTISTA

Ariana Grande

J Balvin

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

MEJOR CANCIÓN

Ariana Grande – 7 rings

Billie Eilish – bad guy

Lil Nas X – Old Town Road (Remix) ft. Billy Ray Cyrus

Post Malone & Swae Lee – Sunflower

Shawn Mendes & Camila Cabello – Señorita

MEJOR COLABORACIÓN

BTS & Halsey – Boy With Luv

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix)

Mark Ronson ft. Miley Cyrus – Nothing Breaks Like a Heart

ROSALÍA & J Balvin – Con Altura ft. El Guincho

Shawn Mendes & Camila Cabello – Señorita

The Chainsmokers & Bebe Rexha – Call You Mine

MEJOR ARTISTA REVELACIÓN

Ava Max

Billie Eilish

Lewis Capaldi

Lil Nas X

Lizzo

Mabel

MEJOR ARTISTA POP

Ariana Grande

Becky G

Camila Cabello

Halsey

Jonas Brothers

Shawn Mendes

MEJOR ACTUACIÓN EN VIVO

Ariana Grande

BTS

Ed Sheeran

P!NK

Travis Scott

MEJOR ARTISTA ROCK

Green Day

Imagine Dragons

Liam Gallagher

Panic! At The Disco

The 1975

MEJOR ARTISTA DE HIP-HOP

21 Savage

Cardi B

J. Cole

Nicki Minaj

Travis Scott

MEJOR ARTISTA ALTERNATIVO

FKA Twigs

Lana Del Rey

Solange

twenty one pilots

Vampire Weekend

MEJOR ARTISTA DE ELECTRÓNICA

Calvin Harris

DJ Snake

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers

MEJOR Look

Halsey

J Balvin

Lil Nas X

Lizzo

ROSALÍA

MEJORES FANS

Ariana Grande

Billie Eilish

BTS

Shawn Mendes

Taylor Swift

MEJOR ARTISTA PUSH

Ava Max

Billie Eilish

CNCO

H.E.R.

Jade Bird

Juice WRLD

Kiana Ledé

Lauv

Lewis Capaldi

Lizzo

Mabel

ROSALÍA

MEJOR WORLD STAGE

Bebe Rexha – Isle of MTV Malta 2019

Hailee Steinfeld – Isle of MTV Malta 2018

Muse – Bilbao, Spain 2018

The 1975 – Lollapalooza Paris Festival 2019

twenty one pilots – Lollapalooza Paris Festival 2019

MEJOR ARTISTA LATINOAMÉRICA NORTE (CATEGORÍA LOCAL)

Ed Maverick

Mon Laferte

Jesse & Joy

Ximena Sariñana

Reik

MEJOR ARTISTA CENTROAMERICANO (CATEGORÍA LOCAL)

J Balvin

Mau y Ricky

Maluma

Piso 21

Sebastián Yatra

MEJOR ARTISTA LATINOAMÉRICA SUR (CATEGORÍA LOCAL)

Cazzu

Lali

J Mena

Paulo Londra

Tini

MEJOR ARTISTA DEL CARIBE (CATEGORÍA LOCAL)

Daddy Yankee

Ozuna

Bad Bunny

Pedro Capó

Anuel AA