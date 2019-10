Selena Gómez regresa con «Lose You To Love Me» / 23 de Octubre de 2019//debate.com//Foto: Billboard La compositora y cantante estadounidense Selena Gómez, regresa a mundo de la música con el estreno de «Lose You To Love Me» (Perderte para Amarme). Desde el 2015 no había sacado un álbum. La artista de 27 años había adelantado que su nuevo sencillo capturaría los momentos fuertes que sufrió durante los último cuatro años. El tema ha causado furor en redes sociales, pues usuarios describen la canción como una de las más profundas que la Selena ha escrito en toda su carrera. Se convirtió en la tendencia de YouTube, actualmente suma casi nueve millones de reproducciones. ¡Disfrútelo!

