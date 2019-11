Ya estrenó el video “Courage” de Celine Dion

13 de noviembre de 2019//popelera.net/lavnguardia//Foto:

Courage es el duodécimo álbum de estudio en inglés de la cantante canadiense Celine Dion. El mismo está conformado por 3 de las canciones que ya conocemos: Imperfections, Lying Down (tema con la firma de Sia y David Guetta, sobre cómo progresar frente a una relación tóxica) y la que da nombre al álbum, Courage.

Cabe destacar que Dion, es una de las artistas superventas de la historia, con más de 250 millones de álbumes despachados en todo el mundo.

Sony Music anunció el lanzamiento de la gira Courage World Tour, con la que Celine, recorrerá mas de 50 ciudades en Estados Unidos y Canadá.

Lista de canciones de Courage:

1. Flying On My Own

2. Lovers Never Die

3. Falling In Love Again

4. Lying Down

5. Courage

6. Imperfections

7. Change My Mind

8. Say Yes

9. Nobody’s Watching

10. The Chase

11. For The Lover That I Lost

12. Baby

13. I Will Be Stronger

14. How Did You Get Here

15. Look At Us Now

16. Perfect Goodbye

Edición Deluxe (Bonus Tracks)

17. Best of All

18. Heart of Glass

19. Boundaries

20. The Hard Way

La nueva producción discográfica saldrá a la venta el día de mañana 15 de noviembre.

¡Imperfections- Celine Dion!

¡Lying Down- Celine Dion!

¡Courage-Celine Dion!