Posponen juegos Olimpicos 2020

24 de marzo de 2020//elpais//Foto: navarra.elespañol.com

Japón pospone los Juegos Olímpicos de Tokio hasta el 2021 a causa del coronavirus. El mismo, daba inicio el 24 de julio del presente año. El ministro, Shinzo Abe, ha llegado al acuerdo vía telefónica con el presidente del COI, Thomas Bach, ante las fuertes presiones del mundo del deporte y ha manifestado: “A la vista de las condiciones actuales, y por el bien de todos los atletas, hemos presentado una propuesta para un aplazamiento de un año, de modo que se puedan celebrar de manera segura”.

To safeguard the health of the athletes and everyone involved in the Tokyo 2020 Games.

The Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games will now take place no later than summer 2021.

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 24, 2020