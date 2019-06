“Señorita” nuevo sencillo de Shawn Mendes y Camila Cabello

21 de junio de 2019//infobae//Foto: CusicaPlus

El cantante canadiense Shawn Mendes, estrena la canción “Señorita” junto a la cubana Camila Cabello. Ambos artistas ya habían trabajado en el 2015 con la canción “I Know what you did last summer” pero esta vez regresan más románticos.

Shawn, está nominado como Artista masculino en la próxima entrega de los Teen Choice Awards, que se llevará a cabo el 25 de junio. Por otro lado Camila, lanzará próximamente una canción junto a Ed Sheeran.

A pocas horas el video lleva más de 14 millones de reproducciones en Youtube.

¡Disfrute la canción “Señorita” de Shawn Mendes y Camila Cabello!