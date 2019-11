Videos del Hit Parade del domingo 10 de noviembre de 2019

10 de Noviembre de 2019//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. Lose You To Love Me/ Selena Gomez

19. You Need To Calm Down/ Taylor Swift

18. Bonita/ Juanes ft. Sebastián Yatra

17. Only Human/ Jonas Brothers

16. Bad Guy/ Billie Eilish

15. No se me quita/ Maluma

14. Graveyard/ Halsey

13. El Ciego/ Melendi, Cali ft. El Dandee

12. Glad He’s Gone/ Tove Love

11. Harleys in hawaii/ katy Perry

10. Glad He’s Gone/ Tove Love

9. Hate Me/ Ellie Goulding

8. Memories/ Maroon 5

7. Con la Miel en los Labios/ Aitana

6. Really Don’t Like U/ Tove Lo ft. Kylie Minogue

5. Mad Love/ Mabel

4. Shameless/ Camila Cabello

3. God is a Dancer/ Tiesto ft. Mabel

2. Empecemos a Vivir/ Gian Marco ft. Carlos Rivera

1. Someone You Loved/ Lewis Capaldi