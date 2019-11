Videos del Hit Parade del domingo 17 de noviembre de 2019

17 de Noviembre de 2019//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. Only Human/ Jonas Brothers

19. Bad Guy/ Billie Eilish

18. Caída Libre/ Vanesa Martín

17. Don’t Start Now/ Dua Lipa

16. Lose You To Love Me/ Selena Gomez

15. El Ciego/ Melendi, Cali Y El Dandee