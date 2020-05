Videos del Hit Parade del domingo 17 de mayo de 2020

17 de mayo de 2020//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. PERDIENDO LA CABEZA/CARLOS RIVERA FT. BECKY G & PEDRO CAPÓ

19. I LOVE ME/ DEMI LOVATO

18. HONGOS/ RICARDO ARJONA

17. STUCK WITH U/ JUSTIN BIEBER & ARIANA GRANDE

16. FALLING/HARRY STYLES

15. MIEDO/ MARAZU / VANESSA MARTIN

14. NEVER WORN WHITE/ KATY PERRY

13. HOY/ ANTONIO OROZCO

12. ANYONE/ DEMI LOVATO

11. LO QUE AYER ERA NORMAL/ FONSECA

10. MIDNIGHT/ ALESSO & LIAM PAYNE

9. DON’T STACK/ ANDERSON & JUSTIN TIMBERLAKE

8. BREAK MY HEART/ DUA LIPA

7. HOW TO BE LONELY/ RITA ORA

6. TAL VEZ/ EDURNE

5. CAUTION/ THE KILLERS

4. BE KIND/ MARSHMELLO & HALSEY

3. NUNCA TE OLVIDE/MORAT

2. LIVING IN A GHOST TOWN/ ROLLING STONES

1. STUPID LOVE/ LADY GAGA