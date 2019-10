Videos del Hit Parade del domingo 20 de Octubre de 2019

20 de Octubre de 2019//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. Cool/Jonas Brothers

19. Someone You Loved/ Lewis Capaldi

18. Lover/ Taylor Swift

17. Querer Mejor/ Juanes

16. I Don’t Care/ Ed Sheeran & Justin Bieber

15. Sobrenatural/ Juan Magán ft Alvaro Soler

14. Call You Mine/ The Chainsmokers Ft. Bebe Rexha

13. Really Don’t Like U/ Tove Lo ft. Kylie Minogue

12. You Need To Calm Down/ Taylor Swift

11. Ganas/ Gusi

10. Only Human/ Jonas Brothers

9. Small Talk/ Katy Perry

8. Glad He’s Gone/ Tove Love

7. God is a Dancer/ Tiesto ft. Mabel

6.Takeaway/Chainsmokers

5. No se me quita/ Maluma

4. Hate Me/ Ellie Goulding

3. Con la Miel en los Labios/ Aitana

2. Empecemos a vivir/ Gian Marcos ft. Carlos Rivera

1. Mad Love/ Mabel