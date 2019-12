Videos del Hit Parade del domingo 22 de diciembre de 2019

22 de diciembre de 2019//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. Lose You To Love Me/ Selena Gomez

19. Harleys in hawaii/ katy Perry

18. Really Don’t Like U/ Tove Lo ft. Kylie Minogue

17. You Don’t Know Me/ Faouzia

16. Number One Fan/ Muna

15. Con la Miel en los Labios/ Aitana

14. Mad Love/ Mabel

13. Higher Love/Kygo & Whitney Houston

12. Empecemos a Vivir/ Gian Marco ft. Carlos Rivera

11. Graveyard/ Halsey

10. Desobedecerme/ Vanesa Martin & Kany Garcia

9. Shameless/ Camila Cabello

8. Memories/ Maroon 5

7. Living Proof/ Camila Cabello

6. Someone You Loved/ Lewis Capaldi

5. Caída Libre/ Vanesa Martín

4. Oye/ Tini ft. Sebastián Yatra

3. 10,000 Hours/ Dan + Shay ft. Justin Bieber

2. Bonita/ Juanes ft. Sebastián Yatra

1. Don’t Start Now/ Dua Lipa