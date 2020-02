Videos del Hit Parade del domingo 23 de febrero de 2020

23 de febrero de 2020//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. Todavía No/ Ingrid De Icaza

19. You Should Be Sad/ Halsey

18. Tan Tonto Como Tú/ Melendi

17. Someone You Loved/ Lewis Capaldi

16. 10,000 Hours/ Dan + Shay ft. Justin Bieber

15. Physical/Dua Lipa

14. Number One Fan/ Muna

13. Don’t Start Now/ Dua Lipa

12. Turn Me On/ Riton ft. Oliver Heldens

11. Bonita/ Juanes ft. Sebastián Yatra

10. Adore You/ Harry Styles