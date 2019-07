Videos del Hit Parade del domingo 30 de junio de 2019

30 de junio de 2019//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. Sucker/ Jonas Brothers

19. Ganas/ Gusi

18. 7 Rings/ Ariana Grande

17. Perderme contigo/Bacilos

16. Call You Mine/ The Chainsmokers Ft. Bebe Rexha

15. Cristina/ Sebastián Yatra

14. 365/Zedd ft Katy Perry

13. Sad Song/ Alesso ft Tini

12. Ya no me engañas/ Paulina Rubio

11. A mi no/ Greeicy Rendón

10. Here With Me/ Marshmello

9. Me! Taylor Swift ft Brendon Urie

8. Don’t Call Me Up/ Mabel

7. Monopoly/ Ariana Grande

6. Querer Mejor/ Juanes

5. Date la vuelta/ Luis Fonsi ft Sebastián Yatra, Nicky Jam

4. Cool/Jonas Brothers

3. Ritual/ Tiesto, Jonas Blue ft Rita Ora

2. Nada Sale Mal/ Aitana

1. I Don’t Care/ Ed Sheeran & Justin Bieber