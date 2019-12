«Yummy» lo nuevo de Justin Bieber

26 de diciembre de 2019//https://elintranews.com///Foto:

Y a pocas horas para la navidad el cantante Justin Bieber, da estreno a su nuevo sencillo «Yummy», primera canción de su próximo álbum cuyo nombre aún no da a conocer. El single ya tiene fecha para el 3 de enero del próximo año. Marcando así el regreso del cantante canadiense a la música desde el 2015, cuando suspendió inesperadamente su gira»Purpose World Tour».

Bieber anunció su ocupado 2020 en un video en el que habló sobre “Yummy” y compartió algunos fragmentos de la nueva música. “Como humanos somos imperfectos”, “Mi pasado, mis errores, todas las cosas por las que he pasado, creo que estoy justo donde se supone que debo estar y Dios me tiene justo donde él me quiere. Siento que esto es diferente a los álbumes anteriores solo porque estoy en mi vida”.

La estrella del pop también protagonizará una serie de documentales que se estrenará el 31 de diciembre.