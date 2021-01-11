Hit Parade del domingo 10 de enero de 2021
10 de enero de 2021//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. EL AMOR QUE ME TENÍA/ RICARDO ARJONA
19. NOBODY’S LOVE/ MAROON 5
18. LONELY/ JUSTIN BIEBER
17. CUANDO TE VUELVA A VER/ ANTONIO JOSÉ
16. HOT STUFF/ KYGO & DONNA SUMMERS
15. ENTRE SOMBRAS Y SOMBRAS ME FALTAS/ANTONIO OROZCO
14. MAGIC/ KYLIE MINOGUE
13. POSITIONS/ ARINA GRANDE
12. WONDER/SHAWN MENDES
11. GOLDEN/ HARRY STYLE
10.NAKED/AVA MAX
9. SMILE/ KATY PERRY
8. CHICA IDEAL/ SEBASTIAN YATRA Y GUAYNAA
7. LIFE GOES/ BTS
6. UN BESO EN MADRID/TINI Y ALEJANDRO SANZ
5. SWEET MELODY/ LITTLE MIX
4. SE NOS FUE LA MANO/ LUIS FONSI Y EDNITA NAZARIO
3. LEVITATING/ DUA LIPA & DABABY
2. EL AIRE/MORAT
1. 911/ LADY GAGA