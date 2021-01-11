Hit Parade del domingo 10 de enero de 2021

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10 de enero de 2021//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. EL AMOR QUE ME TENÍA/ RICARDO ARJONA

19. NOBODY’S LOVE/ MAROON 5

18. LONELY/ JUSTIN BIEBER

17. CUANDO TE VUELVA A VER/ ANTONIO JOSÉ

16. HOT STUFF/ KYGO & DONNA SUMMERS

15. ENTRE SOMBRAS Y SOMBRAS ME FALTAS/ANTONIO OROZCO

14. MAGIC/ KYLIE MINOGUE

13. POSITIONS/ ARINA GRANDE

12. WONDER/SHAWN MENDES

11. GOLDEN/ HARRY STYLE

10.NAKED/AVA MAX

9. SMILE/ KATY PERRY

8. CHICA IDEAL/ SEBASTIAN YATRA Y GUAYNAA

7. LIFE GOES/ BTS

6. UN BESO EN MADRID/TINI Y ALEJANDRO SANZ

5. SWEET MELODY/ LITTLE MIX

4. SE NOS FUE LA MANO/ LUIS FONSI Y EDNITA NAZARIO

3. LEVITATING/ DUA LIPA & DABABY

2. EL AIRE/MORAT

1. 911/ LADY GAGA