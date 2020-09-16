Hit parade del domingo 13 de septiembre de 2020
13 de septiembre de 2020//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. CRY ABOUT IT LATER/ KATY PERRY
19. LA LUZ/ THALÍA & MYKE TOWERS
18. OVER HIM/ERIE
17. STUCK WITH U/ JUSTIN BIEBER & ARIANA GRANDE
16. EL MISMO AIRE/ CAMILO Y PABLO ALBORÁN
15. BREAK MY HEART/ DUA LIPA
14. RAIN ON ME/ LADY GAGA & ARIANA GRANDE
13. PAST LIFE/ TREVOR DANIEL & SELENA GOMEZ
12. SAVAGE LOVE/ JASON DERULO
11. SI TÚ LA QUIERES/ DAVID BISBAL
10. HOLIDAY/LITTLE MIX
9. ICE CREAM/ BLACKPINK & SELENA GOMEZ
8. LA MEXICANA/ PATY CANTÚ & HISPANA
7. SOUR CANDY/ LADY GAGA & BLACKPINK
6. CARDIGAN/TAYLOR SWIFT
5. HALLUCINATE/ DUA LIPA
4. DYNAMITE/BTS
3. YA PASARÁ/ CARLOS RIVERA
2. NOBODY’S LOVE/ MAROON 5
1. EL AMOR QUE ME TENÍA/ RICARDO ARJONA