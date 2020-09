Hit parade del domingo 13 de septiembre de 2020

13 de septiembre de 2020//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. CRY ABOUT IT LATER/ KATY PERRY

19. LA LUZ/ THALÍA & MYKE TOWERS

18. OVER HIM/ERIE

17. STUCK WITH U/ JUSTIN BIEBER & ARIANA GRANDE

16. EL MISMO AIRE/ CAMILO Y PABLO ALBORÁN

15. BREAK MY HEART/ DUA LIPA

14. RAIN ON ME/ LADY GAGA & ARIANA GRANDE

13. PAST LIFE/ TREVOR DANIEL & SELENA GOMEZ

12. SAVAGE LOVE/ JASON DERULO

11. SI TÚ LA QUIERES/ DAVID BISBAL

10. HOLIDAY/LITTLE MIX

9. ICE CREAM/ BLACKPINK & SELENA GOMEZ

8. LA MEXICANA/ PATY CANTÚ & HISPANA

7. SOUR CANDY/ LADY GAGA & BLACKPINK

6. CARDIGAN/TAYLOR SWIFT

5. HALLUCINATE/ DUA LIPA

4. DYNAMITE/BTS

3. YA PASARÁ/ CARLOS RIVERA

2. NOBODY’S LOVE/ MAROON 5

1. EL AMOR QUE ME TENÍA/ RICARDO ARJONA