Hit parade del domingo 6 de septiembre de 2020

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6 de septiembre de 2020//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. COLOR ESPERANZA/ ARTISTAS VARIOS

19. SIN AIRE/ANA MENA

18. ICE CREAM/ BLACKPINK & SELENA GOMEZ

17. OVER HIM/ERIE

16. LA LUZ/ THALÍA & MYKE TOWERS

15. STUCK WITH U/ JUSTIN BIEBER & ARIANA GRANDE

14. DYNAMITE/BTS

13. BREAK MY HEART/ DUA LIPA

12. HOLIDAY/LITTLE MIX

11. RAIN ON ME/ LADY GAGA & ARIANA GRANDE

10. SAVAGE LOVE/ JASON DERULO

9. SI TÚ LA QUIERES/ DAVID BISBAL

8. PAST LIFE/ TREVOR DANIEL & SELENA GOMEZ

7. LA MEXICANA/ PATY CANTÚ & HISPANA

6. SOUR CANDY/ LADY GAGA & BLACKPINK

5. CARDIGAN/TAYLOR SWIFT

4. HALLUCINATE/ DUA LIPA

3. EL AMOR QUE ME TENÍA/ RICARDO ARJONA

2. YA PASARÁ/ CARLOS RIVERA

1. NOBODY’S LOVE/ MAROON 5