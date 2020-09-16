Hit parade del domingo 6 de septiembre de 2020
6 de septiembre de 2020//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. COLOR ESPERANZA/ ARTISTAS VARIOS
19. SIN AIRE/ANA MENA
18. ICE CREAM/ BLACKPINK & SELENA GOMEZ
17. OVER HIM/ERIE
16. LA LUZ/ THALÍA & MYKE TOWERS
15. STUCK WITH U/ JUSTIN BIEBER & ARIANA GRANDE
14. DYNAMITE/BTS
13. BREAK MY HEART/ DUA LIPA
12. HOLIDAY/LITTLE MIX
11. RAIN ON ME/ LADY GAGA & ARIANA GRANDE
10. SAVAGE LOVE/ JASON DERULO
9. SI TÚ LA QUIERES/ DAVID BISBAL
8. PAST LIFE/ TREVOR DANIEL & SELENA GOMEZ
7. LA MEXICANA/ PATY CANTÚ & HISPANA
6. SOUR CANDY/ LADY GAGA & BLACKPINK
5. CARDIGAN/TAYLOR SWIFT
4. HALLUCINATE/ DUA LIPA
3. EL AMOR QUE ME TENÍA/ RICARDO ARJONA
2. YA PASARÁ/ CARLOS RIVERA
1. NOBODY’S LOVE/ MAROON 5