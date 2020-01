Ganadores de los Latin Grammys 2020

28 de enero de 2020//elpais.com//Foto:

«Esta noche es para Kobe»

La ceremonia de los premios Grammy, inició el domingo en Los Angeles, con un homenaje por el trágico fallecimiento del basquetbolista Kobe Bryant y su hija horas antes en un accidente de helicóptero en California.

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos premió los mejores trabajos musicales grabados desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2019.

Billie Eilish fue la gran ganadora de la noche al coronarse en cuatro categorías principales, incluido álbum y grabación del año. Los hermanos ganaron 11 estatuillas en total.

¡Disfrutelo!

Les compartimos la lista de los ganadores:

Álbum del año

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? | Billie Eilish

Grabación del año

Bad Guy | Billie Eilish

Artista revelación

Billie Eilish

Canción del año

Bad Guy | Billie Eilish

Actuación de rap

Higher | DJ Khaled junto a Nipsey Hussle y John Legend

Álbum de rap

Igor | Tyler, The Creator

Álbum de comedia

Sticks & Stones | David Chappelle

Actuación de country en dúo o solitario

Speechless | Dan + Shay

Actuación pop en solitario

Truth Hurts | Lizzo

Productor del año

Finneas

Álbum pop del año

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? | Billie Eilish

Álbum pop tradicional

Look Now | Elvis Costello & The Imposters

Actuación pop en dúo o grupal

Old Town Road | Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus

Álbum de americana

Oklahoma | Keb’Mo’

Canción de raíces americanas

Call My Name | I’m With Her

Actuación de raíces americanas

Saint Honesty | Sara Bareilles

Álbum de músicas del mundo

Celia | Angelique Kidjo

Álbum R&B

Ventura | Anderson .Paak

Canción R&B

Say So | PJ Morton Featuring JoJo

Actuación R&B tradicional

Jerome | Lizzo

Actuación R&B

Come Home | Anderson .Paak y André 3000

Álbum de música urbana contemporánea

Cruz I Love You (Deluxe) | Lizzo

Álbum de música alternativa

Father Of The Bride | Vampire Weekend

Álbum de rock

Social Cues | Cage The Elephant

Canción de rock

This Land | Gary Clark Jr.

Actuación de rock

This Land | Gary Clark Jr.

Actuación de metal

7empest | Tool

Álbum de música teatral

Hadestown | Original Broadway Cast

Composición clásica contemporánea

Higdon: Harp Concerto | Yolanda Kondonassis, Ward Stare & The Rochester Philarmonic Orchestra

Compendio clásico

The Poetry Of Places | Nadia Shpachenko

Álbum de clásica en solitario

Songlplay | Joyce DiDonato

Solo de música clásica instrumental

Marsalis: Violin Concerto; Fiddle Dance Suite | Nicola Benedetti

Interpretación de música de cámara

Shaw: Orange | Attacca Quartet

Actuación coral

Duruflé: Complete Choral Works | Robert Simpson

Grabación de ópera

Picker: Fantastic Mr. Fox | Gil Rose, John Brancy, Krista River, Andrew Craig Brown, Edwin Vega & Gabriel Preisser

Actuación de orquesta

Norman: Sustain | Gustavo Dudamel

Productor de clásica del año

Blanton Alspaugh

Canción de rap

A Lot | 21 Savage y J. Cole

Actuación de rap

Racks In The Middle | Nipsey Hussle y Roddy Ricch & Hit-Boy

Álbum latino de música tropical

Opus | Marc Anthony y A Journey Through Cuban Music | Aymée Nuviola

Álbum de música regional mexicana

De Ayer Para Siempre | Mariachi Los Camperos

Álbum latino de rock, urbano o alternativo

El Mal Querer | Rosalía

Álbum latino de pop

#El Disco | Alejandro Sanz

Álbum góspel

Long Live Love | Kirk Franklin

Álbum góspel de raíces

Testimony | Gloria Gaynor

Actuación góspel

Love Theory | Kirk Franklin

Álbum de música cristiana contemporánea

Burn The Ships for King & Country

Canción de música cristiana contemporánea

God Only Knows for King & Country & Dolly Parton

Álbum country

While I’m Livin’ | Tanya Tucker

Canción country

Bring My Flowers Now | Tanya Tucker

Actuación country en solitario

Ride Me Back Home | Willie Nelson

Álbum latino de jazz

Antidote | Chick Corea & The Spanish Heart Band

Álbum de jazz conjunto

The Omni-American Book Club | Brian Lynch Big Band

Álbum de jazz instrumental

Finding Gabriel | Brad Mehldau

Álbum vocal de jazz

12 Little Spells | Esperanza Spalding

Improvisación de jazz en solitario

Sozinho | Randy Brecker

Arreglo instrumental y vocal

All Night Long | Jacob Collier y Jules Buckley, Take 6 y Metropole Orkest

Arreglo instrumental o a cappella

Moon River | Jacob Collier

Composición instrumental

Star Wars: Galaxy’s Edge Symphonic Suite | John Williams

Álbum instrumental contemporáneo

Mettavolution | Rodrigo y Gabriela

Álbum de electrónica

No Geography | The Chemical Brothers

Mejor grabación dance

Got To Keep On | The Chemical Brothers

Álbum hablado

Becoming | Michelle Obama´

Álbum infantil

Ageless Songs for the Child Archetype | Jon Samson

Álbum de reggae

Rapture | Koffee

Álbum regional de raíces

Good Time | Ranky Tanky

Álbum folk

Patty Griffin | Patty Griffin

Álbum contemporáneo de blues

This Land | Gary Clark Jr.

Álbum tradicional de blues

Tall, Dark & Handsome | Delbert McClinton & Self-Made Men + Dana

Álbum de bluegrass

Tall Fiddler | Michael Cleveland

Álbum new age

Wings | Peter Kater

Película musical

Homecoming | Beyoncé

Vídeo musical

Old Town Road (Official Movie) | Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

Álbum de audio inmersivo

Lux | Anita Brevik, Trondheimsolistene & Nidarosdomens Jentekor

Remix

I Rise (Tracy Young’s Pride Intro Radio Remix) | Madonna

Álbum histórico

Pete Seeger: The Smithsonian Folkways Collection | Pete Seeger

Álbum de notas

Stax ’68: A Memphis Story | Various Artists

Recopilación para banda sonora para medios audiovisuales

A Star Is Born | Lady Gaga y Bradley Cooper

Letra de canción para medios audiovisuales

I’ll Never Love Again (Film Version) | Lady Gaga & Bradley Cooper

Banda sonora para medios audiovisuales

Chernobyl | Hildur Guðnadóttir